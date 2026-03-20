サッカーＪ１神戸の元日本代表ＧＫ権田修一の妻で、元モデルの裕美さんが２０日までに自身のＳＮＳを更新。息子が小学校を卒業したことを明かした。裕美さんはインスタグラムで「小学校を卒業しました」と書き出し、裕美さんより頭一つ分背の高い息子との親子ショットなどをアップ。「気づいたら、もう卒業。たくさんのお友達や先生方、温かい環境に恵まれ、この日を迎えられたことに感謝です。関わってくださった皆さま、本当