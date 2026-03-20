女優の井本彩花が２０日、都内で２冊目の写真集「ＢＥＳＴ，」の発売記念イベントを行った。写真集のタイトルは井本本人が考案。「２２歳の私だから表現できる最高傑作になった。やっぱりこれからもベストを更新し続けたいという思いで『ＢＥＳＴ，』にしました」と出来栄えに胸を張った。１月に沖縄で撮影し、川辺でのカットをお気に入りに挙げたが「川が本当に冷たくて、撮影が終わってもブルブル震えてたらしいんです」と