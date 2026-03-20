◆オープン戦ソフトバンク―広島（２０日・みずほペイペイドーム）広島・床田寛樹投手が３回２安打２失点でマウンドを降りた。２７日の開幕・中日戦（マツダ）で先発する左腕の開幕前のラスト登板は２回まで完璧な内容。２―０の３回は１死から笹川に四球を与えると、周東の内野安打などで２死一、三塁を招き、柳田に右中間へ２点二塁打を浴びた。ただ、「真っすぐのスピードをしっかり出せるように」と掲げていた中で最速