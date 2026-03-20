１９日、茶畑で竜井茶の早生種の茶葉を摘み取る梅家塢村の茶農家。（杭州＝新華社記者／徐碰）【新華社杭州3月20日】中国浙江省杭州市で19日、西湖竜井茶の早生種「竜井43」の茶摘みが始まった。市内の西湖竜井茶1級保護区にある梅家塢や竜井、翁家山などの産地では、清明節（二十四節気の一つ、今年は4月5日）前に摘む新芽で作る「明前茶」の収穫が始まっている。晩生種の「群体種」は3月下旬に摘み取りが始まる見込み