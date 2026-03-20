【新華社フフホト3月20日】中国内モンゴル自治区のホルチン国家級自然保護区にこのほど、北帰行の渡り鳥が飛来した。タンチョウ、コウノトリ、マナヅル、オジロワシなど希少鳥類が相次いで確認されたほか、ガン・カモ類も非常に多く、トモエガモは3万5千羽余り、マガモは2万羽余りに上っている。同自治区興安（ヒンガン）盟ホルチン右翼中旗はここ数年、湿地の修復、河川・湖沼の連結による水環境の改善や生物多様性保護の取り組