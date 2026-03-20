元プロレスラーの北斗晶が２０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に長男・佐々木健之介さん（２７）と出演。親子共演を果たした。健之介さんは、幼少期は次男、両親の北斗＆佐々木健介とテレビやイベントに一緒に登場しており、２０１２年の２４時間テレビで北斗がチャリティマラソンランナーを務めた時は、最後に母を支えたゴールシーンも涙を誘った。現在はカナダ在住で、女子プロレスラー・凛と結婚し、２３年８月に第１子長