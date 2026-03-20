「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、レジェンド格闘家のエンセン井上が「本物の不良」と危惧する北九州最強喧嘩師の誠は、横浜燈番街の王大介と対戦し、判定０−５で完敗。ぶ然とした表情で判定の途中でリングを後にした。誠は蹴りを中心に組み立て、前に圧力をかけていったが、テクニックをみせるサウスポーの王に翻