熱海に来たら絶対に外せないスイーツといえば｢熱海プリン｣!熱海エリアに6店舗ある中でも、今回のりぴよが訪れたのは、いちごメニューが一番豊富な｢熱海プリン食堂｣。伊豆多賀にある唯一お食事も楽しめる店舗で、実はのりぴよのお気に入りのお店なんです♡ かわいくておいしい春限定のいちごメニューをたっぷり紹介します! 黄色のれんが目印!やって来ました熱海プリン食堂 伊豆多賀にある｢ドライブイン