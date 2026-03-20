オリックスとのオープン戦（京セラドーム）に向けて、阪神・栄枝裕貴捕手（27）がチームに合流した。昨年10月のフェニックス・リーグで右手首に死球を受けて負傷交代となっていた。「右尺骨骨折観血的手術」を経て、1軍に合流。患部にはプレートが入っているものの、「プレーに支障はない」と話していた。