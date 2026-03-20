お笑い芸人のヒコロヒーが、19日放送の結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』（ABEMA）第3話に出演し、元恋人との過去のエピソードを明かした。【写真】オリジナル結婚決断リアリティ番組に出演したゆうちゃみ本作は、結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”を決断するリアリティ番組。今回はオーストラリアを舞台に、3組のカップルがそれぞれの価値観や