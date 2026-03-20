京都御所の春の特別公開で初展示される勝山琢眼のふすま絵「漢文蹕輦受言」＝京都市上京区宮内庁京都事務所は25日から、京都御所（京都市上京区）で春の特別公開「宮廷文化の紹介」を開催する。初展示となる狩野派絵師によるふすま絵もあり、即位の礼に使われる高御座と御帳台も見学できる。29日まで。初展示のふすま絵は「漢文蹕輦受言」で、江戸時代後期の絵師勝山琢眼の作。中国の歴代皇帝の逸話を集めた書物「帝鑑図説