お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。テレビでやりたいことを話した。絵本作家、映画プロデューサー、実業家など多方面で活躍している西野。テレビ出演に「楽しい」と何度も口にした。お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が「何かあるんですか？テレビでやりたいこと？」と聞くと、西野は「ロケをやりたい」と宣言。「レギュラー番組はスケ