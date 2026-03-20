「選抜高校野球・１回戦、花巻東−智弁学園」（２０日、甲子園球場）花巻東はエース左腕の萬谷堅心投手が「５番・投手」で出場。今大会から導入されたＤＨ制を使わなかった。萬谷は打者としても広角に打ち分けてチーム１の打率を残す“二刀流”。二回の第１打席で痛烈な中前打を放った。この日は「３番・左翼」でスタメンした党首兼任の赤間史弥外野手も強打を誇り、佐々木洋監督は１８日の初戦対戦チーム監督による対談で