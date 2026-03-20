お笑いコンビ、蛙亭のイワクラ（35）中野周平（35）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。オズワルド伊藤俊介（36）とイワクラが交際していたことを知らなかった芸人を明かした。イワクラと伊藤は昨年9月の破局後、この日がテレビ初共演となった。当時2人はママタルトの大鶴肥満、森本サイダーの4人でルームシェアをしており、イワクラは「結構その時期同じぐらいの仕事量だったんで、仕事の相