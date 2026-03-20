お笑い芸人の小籔千豊（52）が20日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。日米関係の“現実”に困惑した。日本時間20日早朝、米ワシントンで日米首脳会談が行われた。キヤノングローバル研究所上席研究員の峯村健司氏、元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏は、ともに高市早苗首相の対応を「95点」と評価した。小薮は2人の評価に「立派なおふたりの話を聞