みなさんは、「離婚の理由」といわれたらどのような理由を思い浮かべますか。弁護士法人デイライト法律事務所（福岡市博多区）が実施した「2025年 離婚原因調査」によると、男女いずれも「性格の不一致」が最多となりました。【調査結果を見る】女性側の離婚理由TOP10調査は、2024年12月〜2025年11月の期間に、同事務所にて離婚相談を行った1439人の相談時アンケートを集計しました。まず、「女性の離婚理由」を集計したところ、1