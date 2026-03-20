私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトと暮らしています。先日、私の母が亡くなりました。母が暮らしていたのは私名義のマンションです。すると夫が空き部屋になったマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出しました。しかし義妹のマナさんやその夫であるコウタさんは、所有者である私に対してあまりに無礼な態度です。都合よく資産をタダで奪い取ろうとしているだけなのでしょう。夫にもきちんと真実を見ても