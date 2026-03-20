俳優の栗原類（31）が20日、自身のXを更新。「かふんに屈しました」と報告した。【写真】「才能ありまくり」「王子様みたい」バレエに励む栗原類の近影投稿で「ご報告」と書き出し、「この度自分でも自覚する位鼻がむずむずしたかふんにやられました」と報告。「2024年の12月からおよそ1年半近く季節関係なく向き合ってきたのですが、久しぶりにかふんに屈しました」と説明した。さらに「対抗として毎日鼻うがいをしていて現