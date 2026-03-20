テレビ東京で毎週土曜深夜に放送中のお笑いネタ番組『すっかり にちようチャップリン』が22日午後10時から、「シン・チャップリン杯」と題した特番を放送する。番組内で行われてきた新たな賞レース最終決戦の模様を届ける。【番組カット】誰が栄冠を手に!?大悟も笑顔を見せたの賞レース「シン・チャップリン杯」番組では、昨年12月13日の放送より、レギュラー陣の名前を冠した新たな賞レースを6回にわたって開催。審査基準は「