プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、25年1月に芸能界を引退した元タレント・中居正広さん（53）への思いをつづった。木下氏は「これは、中居正広さんに頂いたサインです。ファンの方にとって不適切でしたら、すぐに削除します」とし、05年に中居さんからもらったという色紙の画像をアップ。「多くの人にとって、中居