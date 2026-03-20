19日、自身の体験を対話形式で伝える機器の隣で、記者会見するジョージ・タケイさん＝米ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスの全米日系人博物館は19日、第2次大戦下の日系人強制収容の体験をSFドラマ「スター・トレック」への出演で知られる俳優ジョージ・タケイさん（88）ら当事者4人と、人工知能（AI）を活用した対話形式で学べる機器を報道陣に公開した。高齢化が進む強制収容経験者の体験を幅広い世代に