囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第6局を終え、対局を振り返る一力遼棋聖（左）と芝野虎丸十段＝20日午後、千葉県勝浦市囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第6局は19、20の両日、千葉県勝浦市で打たれ、一力遼棋聖（28）＝名人・王座・天元・本因坊との五冠＝が143手で挑戦者の芝野虎丸十段（26）に黒番中押し勝ちし、対戦成績を3勝3敗のタイに戻して決着を最終局に持ち込んだ。第7局は25、26日に神奈川県箱根町で行われる。