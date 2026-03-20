高市早苗首相は１９日（日本時間２０日）、トランプ大統領との日米首脳会談に臨んだ。懸念されたホルムズ海峡への自衛隊派遣などの要請は出なかったことで、元航空幕僚長の田母神俊雄氏は評価した。高市首相は「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ。諸外国に働きかけて、しっかり応援したい」とトランプ氏を持ち上げ、ホルムズ海峡への艦船派遣は法律的な制限がある立場を伝えた。トランプ氏は日本側が協力姿勢