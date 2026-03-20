タレントで俳優の川口葵さん（27）が2026年3月13日、自身のインスタグラムを更新。3パターンのドレス姿を披露した。川口さんは25年7月、格闘家の武尊さん（34）との結婚を発表し、話題を集めた。「式当日に着たドレスと迷ったドレス」川口さんは、「式当日に着たドレスと迷ったドレス」といい、ゴールドと赤、落ち着いたカラーの3色のドレスを着こなす様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、美しいデコ