イベント会場にいる二ホンウナギ つぶらな瞳、笑っているように見える口もと！眺めていると思わず目がくぎ付けになるかもしれません！ 岡山市北区の「人と科学の未来館サイピア」で、ウナギを通して水辺の環境について考えてもらおうというイベント「サイピア春のウナギ祭り」が開かれています。期間は3月29日まで。 会場では、生きている二ホンウナギ4匹を水槽で展示しているほか、ウナギの生態や生活史、とりまく環