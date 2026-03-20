【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#59【ツアー漫遊記】「時効」だから話します 藤田寛之さんはワケあって他社製品を「ヤマハです」で押し通した3月16日に都内のホテルでジャンボさん（尾崎将司氏）の「お別れの会」が行われました。全盛期のジャンボさんとは、藤田寛之さんのキャディーとして戦ったことは以前お話ししましたが、その活躍を支えていたのがエースキャディーの佐野木一志さんです。「ジャンボの右腕」