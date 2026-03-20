アナウンサーの退社ラッシュがつづくフジテレビで、社員たちの退社も相次いでいるようだ。【もっと読む】今度は小澤陽子アナらが辞表を叩きつけた！ フジ退社ラッシュの「異例事態」と「泥船化」が続くウラ「大ヒットドラマを世に送り出している、フジのコンテンツ制作を担うヒットメーカーも3月いっぱいでフジを去るようです。局内外が騒然としそうな雰囲気になっていますよ。なかには看板のドラマ制作を担う編成制作局の渡辺恒