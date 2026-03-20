インスタグラマーで起業家のＭＥＧＢＡＢＹが２０日までにインスタグラムを更新し、自身が立ち上げたブランドが３月末で終了することを報告した。「ご報告があります」とし、「２０１８年にスタートしたｍｅｇｏｏｄｂｅａｕｔｙ／ｍｇｂｓｋｉｎ／ｍｇｂｂａｂｙは、２０２６年３月末をもって終了することになりました。８年間、本当にありがとうございました。突然のご報告になってしまい、申し訳ありません