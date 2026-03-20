◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２０日・エスコンフィールド）２００２年生まれの新世代シンガーソングライターで、「鬼ノ宴」などのヒット曲で知られる友成空が、ファーストピッチを行った。初のファーストピッチとなった友成は「本当に緊張しています。野球も経験なくて、自信がなかったんですけど、友達の力も借りて練習してきました」とあいさつし、マウンドへ向かった。マウンド下の人工芝部分からだったが、見事なノ