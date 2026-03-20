◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝３月２０日、美浦トレセン昨年１２月の新馬勝ちから挑むゴディアーモ（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は、坂路を６６秒４―１５秒８で駆け上がり最終調整を完了した。３か月半ぶりの実戦に向け体の張りも上々で、森一調教師は「体重は２０キロ弱増えています。常に活気のある動きでいい成長期間を過ごせました」と手応え十分だ。前