◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝３月２０日、栗東トレセンアスミル（牡３歳、栗東・本田優厩舎、父ダノンプレミアム）はレース前日のこの日は角馬場でじっくりと調整した。コンスタントに使っているが、活気あふれる姿を見せた。本田調教師は「攻め馬も悪くないし、テンションも落ち着いている」とうなずいた。堅実な成績を重ねていたが、前走のマーガレットＳでは６着と崩れた