１７日、上海Ｇ６０衛星インターネット産業拠点の看板。（上海＝新華社記者／張建松）【新華社上海3月20日】中国上海市松江区の臨港松江科技城にある上海G60衛星インターネット産業拠点には、約100社の企業が集積している。同拠点は、G60高速道路沿いに形成された長江デルタ（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）G60科学技術イノベーション回廊の一部で、上海垣信衛星科技や上海格思航天科技、上海巡天千河空間技術などの企業が進