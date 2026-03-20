シャトレーゼでは、春のイベント「イースター」に合わせた限定スイーツが登場。今回は、うさぎやひよこモチーフが楽しめるおすすめスイーツ3選を紹介します。どのスイーツも、食べるのがもったいなくなるくらいキュート。春らしい見た目でSNS映えも抜群です。これは絶対に買いに行かなくちゃ...●イースターうみたて卵プリンのアラモード（432円／4月24日まで）しっとりスポンジの上に、ホイップ入りカスタードクリームとうみたて