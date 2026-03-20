琉球ゴールデンキングスは3月19日、琉球ゴールデンキングスU18に所属する宮里俊佑が、マカオで開催される「EASL×UA NEXT エリートキャンプ」に選出されたことを発表した。 3月19日から22日にかけて行われる同キャンプは、アジアの次世代を担うU16世代のトッププレイヤーが集結するエリートプログラム。今回は日本、中国、韓国、香港、シンガポールから代表選手が選出されており、スキ