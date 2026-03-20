東アジアNo.1のバスケットボールクラブを決める『EASL FINALS MACAU 2026』では、日本の3クラブがベスト4に進出。Bリーグ勢の躍進ぶりが際立つ中、かつて日本でプレーしていた“元Bリーガー”の姿がコートサイドにあった。 準々決勝が行われた18日、試合会場となったタップ・サック・マルチスポーツ・パビリオンのメディア撮影エリアに、カメラを構える長身の男性が。昨シӦ