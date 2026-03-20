（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は19日、南部・高雄市を訪れ、台湾初の国産潜水艦試作艦「海鯤」を視察した。視察の写真と動画が同日、公開された。海鯤の内部が外部に公開されるのは初めて。海鯤は2020年11月に建造を開始し、これまでに6回の潜航試験が実施された。頼総統はこの日、建造を担う台湾国際造船（台船）で建造計画の状況を聞き取った後、海鯤に乗艦した。また、剣竜級潜水艦「海竜」の視察も行い、性能向上