家庭の備蓄を見直すタイミングに。長期保存できて美味しい「保存水」おすすめセレクション【画像を見る】7年保存でき、買い替えの手間が減る！「純天然７年保存水」東日本大震災から今年で15年。震災の記憶を風化させず、次の世代へ教訓を伝えるためにも、防災リュックの点検や避難経路の確認、備蓄品の見直しをしておきたいものです。なかでも欠かせないのが「水」。今回は、長期保存ができて、いざという時にも美味しく飲める保