たらのピリ辛もやしあんかけ（料理・外処佳絵、撮影・木村拓）【写真を見る】包んで焼くだけで旨みがギュッ！ 手間がいらない絶品ホイル焼き「豚肉ともやしのホイル焼き」節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあ