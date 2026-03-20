国務院新聞弁公室によると、2026年中関村フォーラム年次総会が3月25日から29日まで北京で開催される。「科学技術イノベーションと産業イノベーションの深い融合」を年間テーマに掲げ、フォーラム会議、成果発表、技術取引、先端コンテスト、関連イベントの五つの主要セクションが設けられ、100件以上のイベントが予定されており、100以上の国・地域から1000人を超える来賓の参加が見込まれている。科技日報が伝えた。同フォーラム