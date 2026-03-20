2026北京国際ジュエリー展が3月19〜22日に国家会議センターで開催されています。中国ジュエリー玉石アクセサリー協会（GAC）によると、金価格の上昇に押し上げられ、2025年には中国のジュエリー市場規模は9000億元（約20兆7000億円）に達したとのことです。同ジュエリー展の主催者GACによると、今期の展示面積は2万2000平方メートルで、国内外の出展企業は1000社を超え、「原産地直送、クリエイティブデザイン、高級コレクション」