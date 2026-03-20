滋賀県近江八幡市十王町の市道で集団登校中の児童の列と車が接触した事故で、近江八幡署は１９日、市内の８０歳代男性が「当たった記憶はないが、自分かもしれない」と同署駐在所に名乗り出たと発表した。発表によると、事故は１８日午前７時５０分頃に発生。当時、市立小１〜５年生１０人が歩いており、うち２人が左肩などに打撲を負った疑いがあるという。男性は報道で事故を知り、同日午後３時４０分頃に駐在所を訪れた。市