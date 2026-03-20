◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦横浜0―2神村学園（2026年3月20日甲子園）昨春の王者・横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）に0―2で敗れ、まさかの1回戦敗退となった。最速154キロを誇るエース右腕の織田翔希投手（3年）は3回に2点を失った。1死二塁から神村学園の田中翔大（3年）に外角に流れるチャンジアップをうまく合わせられ、右中間への二塁打で先制を許すと、さらに犠飛で失点。4回以降はギアを上げ、