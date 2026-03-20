日本アルプスにある白馬バレーは、10カ所のスキー場で構成されている/Charly Triballeau/AFP/Getty Images白馬（CNN）居酒屋「おひょっくり」の前には、午後5時から列ができ始める。あまりの人気に、席を確保しようと開店30分前から店外で待つ人が出るほどだ。村の反対側にあるアプレ・バーではスキー客がビールやカクテルのグラスを傾け、大音量の音楽に合わせて踊る。スキーブーツをはいたまま、木の床で足をすべらせないように