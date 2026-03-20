埼玉県春日部市の日用品販売店に客を装った男が女性従業員に刃物を見せつけ、「強盗」などと脅してたばこを奪って逃走しました。男は身長170センチぐらいの中肉で、ベージュのジャンパーに黒っぽいズボンを履いていたということで、警察が、行方を追っています。（フジテレビ社会部）