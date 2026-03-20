Photo: 門岡 明弥 ROOMIE 2026年1月16日掲載の記事より転載 たまに雨が降ったときや花粉の時期にストレスを感じるのが「部屋干し」。というのも、部屋干しできるスペースが少ないんです。部屋干しスペースを拡張するにも、大きなハンガーラックなどは圧迫感があるので取り入れたくないし……などと悩んでいました。山崎実業の隠れた逸品