ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#7が15日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○安藤美姫の長女・ヒマワリさんもスケート挑戦番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。ヒマワリさんも5年前から本格的にスケートに挑戦していると