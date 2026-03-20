【モデルプレス＝2026/03/20】俳優の杉浦太陽が3月19日、自身のInstagramを更新。長男・青空（せいあ）君の卒業式のショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】45歳5児のパパタレ、長男の卒業式へ「顔小さい」親子ショット公開◆杉浦太陽、長男・青空（せいあ）君の卒業式ショット公開杉浦は「長男・セイアの中学校の卒業式でした 幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙が溢れました」とつ