キャラクターアイテムの人気ぶりは高まる一方！ お気に入りのキャラクターを手軽に取り入れるなら実は【ダイソー】も狙い目なんです。今回注目したのは、サンリオキャラクターのラバーキーホルダー。小ぶりなサイズ感とキュートなデザインで、何個でも欲しくなりそうなアイテムです。いつものバッグやポーチ、スマホショルダーなどに付けるだけで気分も特別感もアッ