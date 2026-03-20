″報道″の最前線で15年前の3月11日14時46分。私は渋谷にあるＮＨＫ放送センターのアナウンス室にいた。お茶でも汲もうと、給茶機のボタンを押した。お茶が出始めコップ半分くらいまで溜まった時、グラッ!!と大きく揺れた。すぐさま（地震だ！）と思った。お茶がこぼれないよう、咄嗟にコップを手で押さえた。大きな揺れが収まらず、こぼれ出るお茶が手にかかり続け、（尋常じゃない！ 電話しなきゃ！）と思った。受信料で成り立