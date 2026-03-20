ジャイアンツとのオープン戦に先発登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、18日（日本時間19日）に米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球の内容だった。今季初実戦ながら最速は99.9マイル（約160.7キロ）を計測。米国では衝撃が広がっていた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参加を経て遅れた今季初登板。大谷は初回をたった5球で三者